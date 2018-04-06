Персональную выставку Ярослава Швеца покажут в Черемушках

До 15 апреля в экспозиционном пространстве «Катиной» лестницы центра культуры и искусства «Меридиан» представлена выставка работ Ярослава Швеца, посвященная Дню космонавтики.

«Космос» художника — не бездушное «инородное» пространство, а настоящая феерия иных, прекрасных, миров. Такое понимание Вселенной приближает ее к зрителю, снимает страх перед бесконечным пространством, приглашает фантазировать вместе с художником, создавая свой волшебный космический мир», — сообщают организаторы.