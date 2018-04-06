Персональную выставку Ярослава Швеца покажут в Черемушках 

До 15 апреля в экспозиционном пространстве «Катиной» лестницы центра культуры и искусства «Меридиан» представлена выставка работ Ярослава Швеца, посвященная Дню космонавтики.
«Космос» художника — не бездушное «инородное» пространство, а настоящая феерия иных, прекрасных, миров. Такое понимание Вселенной приближает ее к зрителю, снимает страх перед бесконечным пространством, приглашает фантазировать вместе с художником, создавая свой волшебный космический мир», — сообщают организаторы.
Ярослав Швец родился в 1977 году в Москве, в творческой семье. Дедушка — архитектор, бабушка — книжный иллюстратор, мама — художник-иллюстратор детских книг о природе. Впечатления детства, любовь к путешествиям, активное и заботливое участие родных постепенно накапливались в душе и воображении будущего художника, обретя реальную форму к 16 годам. Сначала это были маленькие картинки, больше иллюстрации к сказкам, которые он сам сочинял и записывал в альбом. Позже масштаб картин увеличивался, появлялись новые темы…