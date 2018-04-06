Презентация путеводителя АРТ Израиль Марины Добровинский состоялась в Altmans Gallery

Коллекционер и директор образовательной программы аукционного дома PHILLIPS Марина Добровинская представила путеводитель АРТ Израиль в Altmans Gallery. Это шестая книга в авторской серии арт-гидов, которые выходят лимитированны тиражом в 500 экземпляров.

"Конечно, музеями, галереями и арт-мероприятиями этот путеводитель ограничиться не мог, в нем появились хорошие отели и прекрасные рестораны, места, где можно совершить арт-покупки. В книге я объединила все, что важно человеку, который любит искусство", — рассказала Марина Добровинская во время презентации.

Тексты путеводителя написаны журналистом и арт-критиком Натальей Копелянской, введение подготовлено директором музея изящных искусств Тель-Авива Сюзанной Ландау, а иллюстрации — подборка рисунков современного израильского художника Майи Зак. Внутри книги есть «ключи», позволяющие обладателям арт-гида попасть в места, недоступные людям «с улицы».