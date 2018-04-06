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На выставке в Петербурге представили фотографии кафе «Сайгон»
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На выставке в Петербурге представили фотографии кафе «Сайгон» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Фотоснимки знаменитого кафе «Сайгон» на Невском проспекте, где на протяжении двух с половиной десятилетий собирались представители ленинградского андеграунда, показали на выставке в бывшем помещении кафе, открывшейся в пятницу в Петербурге.
"Это место историческое. Люди, которые здесь бывали, составляют гордость нашей страны", — сказал на открытии фотограф Владимир Пешков, авторские работы которого составили основную часть экспозиции.
По его признанию, демонстрируемые фотографии — это немногие свидетельства, оставшиеся от его прежнего собрания снимков, сделанных в «Сайгоне» и рядом с ним. «Большинство фотографий были либо подарены, либо проданы», — сказал Пешков.
Вторая часть выставки, получившей название «Сайгон жив», представлена двумя коллажами из карточек, сделанных фотографом Сергеем Семеновым.
Кафе с неофициальным названием «Сайгон» существовало в 1960-1980-е годы на углу Невского и Владимирского проспектов в здании прежней гостиницы «Москва» в центре Ленинграда. В его стенах собирались представители искусства, не получившие официального признания в СССР.
В разные годы в «Сайгоне» бывали музыканты Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук, Сергей Курехин, Александр Васильев, Михаил Науменко. «Сайгон» упоминается в песнях, написанных многими из них. Также среди посетителей кафе были актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский, фотограф и художник Борис Смелов, художник Михаил Шемякин, писатель и журналист Сергей Довлатов и многие другие.
Популярное среди творческой интеллигенции Ленинграда заведение просуществовало до 1989 года. В настоящее время на его месте располагается бар при отеле Radisson Royal St.Petersburg. В центре Петербурга в последние годы действует сеть баров под вывеской «Сайгон», однако к историческому «предшественнику» они отношения не имеют.
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