На выставке в Петербурге представили фотографии кафе «Сайгон»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. / ТАСС /. Фотоснимки знаменитого кафе «Сайгон» на Невском проспекте, где на протяжении двух с половиной десятилетий собирались представители ленинградского андеграунда, показали на выставке в бывшем помещении кафе, открывшейся в пятницу в Петербурге.

"Это место историческое. Люди, которые здесь бывали, составляют гордость нашей страны", — сказал на открытии фотограф Владимир Пешков, авторские работы которого составили основную часть экспозиции.

По его признанию, демонстрируемые фотографии — это немногие свидетельства, оставшиеся от его прежнего собрания снимков, сделанных в «Сайгоне» и рядом с ним. «Большинство фотографий были либо подарены, либо проданы», — сказал Пешков.

Вторая часть выставки, получившей название «Сайгон жив», представлена двумя коллажами из карточек, сделанных фотографом Сергеем Семеновым

Кафе с неофициальным названием «Сайгон» существовало в 1960-1980-е годы на углу Невского и Владимирского проспектов в здании прежней гостиницы «Москва» в центре Ленинграда. В его стенах собирались представители искусства, не получившие официального признания в СССР.

Популярное среди творческой интеллигенции Ленинграда заведение просуществовало до 1989 года. В настоящее время на его месте располагается бар при отеле Radisson Royal St.Petersburg. В центре Петербурга в последние годы действует сеть баров под вывеской «Сайгон», однако к историческому «предшественнику» они отношения не имеют.