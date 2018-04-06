В СЗАО открылась выставка, посвященная Пасхе

В арт-галерее «Современные художники», которая находится в ТЦ «Пятая авеню», открылась выставка «С праздником Святой Пасхи».

Сестры Ирина Ольга Сергеевы представят на выставке свои пейзажи и поделки — пасхальные яйца и шкатулки, украшенные бисером и натуральными камнями. Свои картины сестры рисуют по памяти, либо придумывают — обе художницы с детства прикованы к инвалидной коляске. Художник Михаил Шемякин , узнав о талантливых коллегах, прислал из Америки посылку с красками, кистями и специальной бумагой для работы с акварелью. Он написал: «Потрясен вашим истинным мужеством, стойкостью и благородной верой в Жизнь и Человека».

Адрес арт-галереи «Современные художники»: ул. Маршала Бирюзова, 32, ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж. Вход свободный. Выставка открыта до 14 апреля.