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В СЗАО открылась выставка, посвященная Пасхе
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В СЗАО открылась выставка, посвященная Пасхе 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В арт-галерее «Современные художники», которая находится в ТЦ «Пятая авеню», открылась выставка «С праздником Святой Пасхи».
Художники представили свои работы, посвященные великому празднику. Например, Виталий Балясин создает картины, сделанные в уникальной технике состаренной иконы с образами девы Марии, Сергия Радонежского и Иисуса Христа. На картинах Петра Григорьева — ангелы в человеческий рост. Художник Анатолий Грохотов пишет пейзажные зарисовки.
Сестры Ирина и Ольга Сергеевы представят на выставке свои пейзажи и поделки — пасхальные яйца и шкатулки, украшенные бисером и натуральными камнями. Свои картины сестры рисуют по памяти, либо придумывают — обе художницы с детства прикованы к инвалидной коляске. Художник Михаил Шемякин, узнав о талантливых коллегах, прислал из Америки посылку с красками, кистями и специальной бумагой для работы с акварелью. Он написал: «Потрясен вашим истинным мужеством, стойкостью и благородной верой в Жизнь и Человека».
Адрес арт-галереи «Современные художники»: ул. Маршала Бирюзова, 32, ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж. Вход свободный. Выставка открыта до 14 апреля.
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