Как 18-летняя художница продает свои картины за десятки тысяч долларов

Димитра Милан (Dimitra Milan) — американская художница с классическим образованием и в то же время юная, но успешная предпринимательница. Она разрушает традиции, основанные на том, что художники обретают славу через галереи и коллекционеров.

Художница регулярно продает оригинальные картины маслом на сумму свыше 10 тысяч долларов. Причем все дело в том, что она напрямую связывается с коллекционерами. «Когда коллекционер чувствует личную связь с художником, он понимает ваши работы на более глубоком уровне».

A post shared by Dimitra Milan (@dimitramilan) on Jan 16, 2018 at 12:42pm PST Димитра видит, как лучше подать свои творения зрителям без ущерба для художественного вкуса. Родители девушки, известные художники Джон и Элли Милан, управляют школой художников при Миланском художественном институте в США.

A post shared by Dimitra Milan (@dimitramilan) on Feb 18, 2018 at 12:07pm PST Димитра с удовольствием разрушает стереотипы о голодающих художниках. Девушка твердо уверена, что любой художник может заработать на жизнь, полностью посвятив себя искусству.

A post shared by Dimitra Milan (@dimitramilan) on Feb 20, 2018 at 10:37am PST «Теперь, когда я могу сама принимать решения, я начинаю новую фазу своего бизнеса. У меня есть новый веб-сайт и платформа для электронной торговли».

A post shared by Dimitra Milan (@dimitramilan) on Mar 28, 2018 at 4:46pm PDT «С тех пор как мне исполнилось 18 лет и я могу владеть собственным бизнесом, я напрямую сотрудничаю с удивительным производителем принтеров, чтобы продавать принты по всему миру по местной цене. В ближайшем будущем буду проводить трансляции в прямом эфире из моей студии, давая коллекционерам возможность увидеть, как рождается их произведение».

A post shared by Dimitra Milan (@dimitramilan) on Nov 23, 2017 at 10:21am PST «В настоящее время работаю над первой книгой, где расскажу о моей любимой коллекции произведений искусства, образе жизни и вдохновении. Я хочу помочь другим художникам добиться успеха в их мечтах построить карьеру на продаже искусства».

