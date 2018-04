Три произведения искусства Китая XV века ушли с молотка почти за $13 млн

Почти за 13 миллионов долларов были проданы три классических произведения искусства Китая. Продажи состоялись в Гонконге. Об этом сообщило издание China Daily.

Уточняется, что речь идет о коллекции XV века, а именно — о 10 альбомах с изображениями горы Тантай.

Вместе с тем, были проданы чаши из эмалированного фарфора XVIII века. Согласно сообщению издания, они образцом техники по производству такой продукции.

Также была продана коллекция буддийских рукописей, которая была создана по приказу династии Мин.

