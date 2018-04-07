Умер скульптор Леонид Соков 

6 апреля 2018 года в Нью-Йорке скончался скульптор Леонид Соков, один из самых ярких художников соц-арта. Ему было 76 лет. Он родился 11 октября 1941 года в селе Михалево Калининской (Тверской области), в 1951 году переехал в Москву. В 1961 году окончил Московскую среднюю художественную школу, в 1969-м — Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское), отделение монументально-декоративной пластики. Работал для скульптурных комбинатов, преимущественно как анималист, оформлял детские площадки. В 1976 году в его мастерской в Большом Сухаревском переулке прошла привлекшая внимание квартирная выставка с участием Игоря Шелковского, Ивана Чуйкова, Риммы и Валерия Герловиных, Сергея Шаблавина и Александра Юликова.
С 1979 года Соков жил и работал в Нью-Йорке. По его словам, о термине «соц-арт» он впервые узнал не в СССР, а именно в США, в начале 1980-х, уже будучи, по сути, сложившимся соц-артистом, обыгрывавшим советские пропагандистские клише и соединявшим их со столь же клишированными образами модернистского искусства («Встреча двух скульптур (Ленин и Джакометти)», «Сталин и Мэрилин», «Доллар и молот», 1980–1990-е). «Согласно Ролану Барту, я переносил банальности, китч, обыденность из советской помойки в мир высокого искусства. Я вынимал из снарядов советских бытовых символов детонатор агрессивности, превращая их в веселые объекты, похожие на народные игрушки» (Леонид Соков. Москва. семидесятые // Эти странные семидесятые, или Потеря невинности: Эссе, интервью, воспоминания / Сост. Георгий Кизевальтер. М., 2010. С. 264).
D 1986–1987 годах работы Сокова были показаны на выставке Sots Art в Новом музее, Нью-Йорк, среди его других крупных групповых выставок — «Москва — Берлин» (2003–2004) в Мартин-Гропиус-Бау, Берлин, и Государственном историческом музее, Москва, Russia! в Музее Гуггенхайма, Нью-Йорк (2005–2006). В 2001 году Соков был одним из участников выставки в павильоне России на 49-й Венецианской биеннале с инсталляцией «Тени скульптур XX века». В 2012 году в Московском музее современного искусства прошла его персональная выставка «Угол зрения», а в 2016–2017 — ретроспектива-экспансия в Новой Третьяковке «Леонид Соков. Незабываемые встречи», где произведения скульптора встречались с работами его учителей и вдохновителей (таких как Александр Матвеев или Василий Ватагин) и вступали в ироничный диалог с соцреализмом.