В Лиссабоне проходит 14-я выставка ретро автомобилей 

Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.