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В Лиссабоне проходит 14-я выставка ретро автомобилей
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В Лиссабоне проходит 14-я выставка ретро автомобилей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
Лиссабон, 7 апреля /Синьхуа/ — В столице Португалии проходит 14-я выставка ретро автомобилей. Трехдневная выставка открылась в пятницу.
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