Топ-5 выставок апреля, которые нельзя пропустить

Долгожданные весенние открытия и прощание с популярными выставками зимы — мы собрали для вас топ-5 экспозиций, на которые непременно нужно попасть в апреле в Москве.

“На краю цвета” в ИРРИ 22 апреля в Институте русского реалистического искусства завершается одна из самых ярких выставок этого года — «На краю цвета» Владимирской школы живописи. Картины художников, совершивших цветовой прорыв в русском искусстве XX века, сравнивают с работами Винсента Ван Гога, а саму школу с великим Барбизоном. На выставке представлены почти 100 произведений живописи и графики из ведущих музейных собраний страны. В экспозиции помимо картин также задействованы образцы знаменитой мстёрской лаковой миниатюры из знаменитой коллекции агитлака Александра Добровинского , а также редкие фото и документы из архивов художников. Где: Институт русского реалистического искусства Когда: до 22 апреля Стоимость: 150 — 300 рублей

«Футбол и не только» в Третьяковской галерее Выставка скульптурных работ 1930-х — 1990-х годов из собрания Третьяковской галереи приурочена к Чемпионату мира по футболу. Посетители увидят такие знаменитые скульптуры как «Девушка с веслом» Шадра, «Физкультурница» Янсон-Манизер, «Футболисты» Дейнеки, «Хоккеисты» Чайкова, а также уникальные, редко экспонирующиеся скульптуры «Прыжок с шестом» Чайкова, «Эстафета», «Стометровка» и «Перед стартом» Дейнеки — и многие другие. Где: Новая Третьяковка, м. «Парк культуры», «Октябрьская», Крымский Вал, 10. Когда: 13 апреля — 1 сентября. Стоимость: 250— 500 рублей

«Александр II — освободитель» 4 апреля в Государственном Историческом музее открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения одного из самых масштабных правителей России. В экспозиции можно увидеть исторические документы, личные вещи императора, портреты его самого и членов венценосной фамилии. Один из любопытных экспонатов — простой стеклянный крест, который был сделан из стекла кареты, взорванной в 1881 году. Участники выставочного проекта: Государственный Эрмитаж , Государственный музей–заповедник «Царское Село», Егорьевский историко–художественный музей, Государственный архив Российской Федерации. Где: Государственный исторический музей Когда: Апрель — октябрь 2018 Стоимость: 150 — 300 рублей

Главные инновации современного искусства в РГБ 27 апреля в Театре Наций пройдет закрытая церемония награждения главной премии страны в области современного искусства «Инновация — 2018». В преддверии церемонии 10 апреля стартует выставка номинантов, посетить которую могут все желающие совершенно бесплатно. В этом году она примет гибридный характер: «офлайн»-часть займет залы Российской государственной библиотеки, «онлайн»-часть развернется в виде виртуальной медиатеки-архива. В залах РГБ будут представлены художественные работы в двух номинациях — «Художник года» и «Новая генерация». Посетители смогут увидеть работы Валерия Айзенберга, Владимира Логутова Хаима Сокола , Игоря Самолета и других. Онлайн-часть выставки будет доступна с 9 апреля с 20:30 на сайте. Где: РГБ им. Ленина Когда: C 10 апреля по 12 мая Стоимость: Бесплатно