Эмалированный Путин, Водянова в электричке и Гагарин-денди выставлены на торги 

Аукционный дом Vladey, основанный арт-дилером, владельцем галереи «Риджина» Владимиром Овчаренко, отметил свое пятилетие — аукцион почти сразу взял рекордную планку в €1 млн за сессию торгов — и открывает новый сезон. На весенних торгах, которые пройдут в московском музее МоМА на Петровке 10 апреля, выставлены 77 российских авторов. Надо отдать должное Овчаренко: собирать такую подборку работ раз в полгода на аукционе, от маститых классиков-шестидесятников-семидесятников музейного уровня до молодых художников нашего времени, пожалуй, под силу только ему.
На торгах — работы Эрнста Неизвестного, Вадима Сидура, Анатолия Зверева, Комара и Меламида, Ильи Кабакова, Владимира Вейсберга, Владимира Янкилевского, Олега Целкова, Эдуарда Штейнберга, Дмитрия Плавинского, Олега Целкова, Михаила Шварцмана, Риммы и Владимира Герловиных, Виктора Пивоварова. Будут представлены и питерские 1990-е (работы Виктора Цоя, Тимура Новикова, Мамышева-Монро, Георгия Гурьянова), и произведения москвичей Виноградова и Дубосарского, Павла Пепперштейна, и самые свежие работы Сергея Браткова, Леонида Цхэ, Валерия Чтака, Алексея Каллимы.