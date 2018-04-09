Орловцев приглашают на бесплатную выставку «Кладезь»

C 12 по 23 апреля в культурно-досуговом центре «Металлург» в Орле пройдёт православная выставка-ярмарка «Кладезь».

В день открытия, 12 апреля, в 12.00 кукольный театр «Батлейка» представит малышам спектакль «Небесный гость». После представления каждый желающий сможет научиться создавать традиционную тряпичную народную куклу.

На протяжении десяти дней посетители выставки смогут увидеть мастерскую по переписыванию книг, воссозданную по образцам Х-ХII столетий. Орловцам расскажут историю книгописания.

Бесплатная выставка будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00.