Ещё
В Орле пройдет православная ярмарка «Кладезь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле пройдет православная ярмарка «Кладезь» 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
В культурно-досуговом центре «Металлург» 12 апреля начнет свою работу православная выставка-ярмарка «Кладезь». Организаторами являются Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество города Минск.
На открытие запланирован спектакль «Небесный гость» белорусского кукольного театра. Потом будут игры и викторины, мастер-класс по созданию тряпичных кукол. Кроме того, можно будет попробовать себя в роли переписчика книг. Мастерская для этого воссоздана по образцам 10 века.
На выставке можно будет приобрести различные товары ручной работы, которые сделали с молитвой и любовью. Получая полезные и красивые вещи, покупатели помогут многодетным, престарелым и одиноким. Средства будут распределены между теми, кого поддерживает монастырь.
Выставка будет работать с 10 до 19 часов, вход свободный, сообщает «Орел-Регион».
Сообщение В Орле пройдет православная ярмарка «Кладезь» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловцам предложили нарисовать мир Тургенева Орловцам показали рушник времён Петра I В Орле в сотый раз покажут спектакль «С любимыми не расставайтесь»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?31
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение