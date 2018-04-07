В Орле пройдет православная ярмарка «Кладезь»

В культурно-досуговом центре «Металлург» 12 апреля начнет свою работу православная выставка-ярмарка «Кладезь». Организаторами являются Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество города Минск.

На открытие запланирован спектакль «Небесный гость» белорусского кукольного театра. Потом будут игры и викторины, мастер-класс по созданию тряпичных кукол. Кроме того, можно будет попробовать себя в роли переписчика книг. Мастерская для этого воссоздана по образцам 10 века.

На выставке можно будет приобрести различные товары ручной работы, которые сделали с молитвой и любовью. Получая полезные и красивые вещи, покупатели помогут многодетным, престарелым и одиноким. Средства будут распределены между теми, кого поддерживает монастырь.

Выставка будет работать с 10 до 19 часов, вход свободный, сообщает «Орел-Регион»