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Бэнкси или нет? Тест на знание работ самого известного уличного художника
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Бэнкси или нет? Тест на знание работ самого известного уличного художника 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Этим летом работы знаменитого уличного художника Бэнкси привезут в Москву. На выставке в ЦДХ будет представлено 60 экспонатов, среди которых эскизы, принты, оригинальные арт-объекты и даже куски стен.
По словам директора ЦДХ Василия Бычкова, мероприятие состоится, несмотря на напряженные отношения Великобритании с Россией: «Договор подписан с продюсерами, которые делают большие выставки по всему миру. Это чисто коммерческая история, платятся деньги, и приобретается право показа».
В связи с грядущим событием предлагаем вам пройти тест на знание фирменного стиля Бэнкси. Сможете ли вы отличить его работы от произведений других граффитичков?
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