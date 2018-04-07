Бэнкси или нет? Тест на знание работ самого известного уличного художника

Этим летом работы знаменитого уличного художника Бэнкси привезут в Москву. На выставке в ЦДХ будет представлено 60 экспонатов, среди которых эскизы, принты, оригинальные арт-объекты и даже куски стен.

По словам директора ЦДХ Василия Бычкова, мероприятие состоится, несмотря на напряженные отношения Великобритании с Россией: «Договор подписан с продюсерами, которые делают большие выставки по всему миру. Это чисто коммерческая история, платятся деньги, и приобретается право показа».

В связи с грядущим событием предлагаем вам пройти тест на знание фирменного стиля Бэнкси. Сможете ли вы отличить его работы от произведений других граффитичков?