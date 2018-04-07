Пермяки согласны увековечить память о художнике Евгении Широкове

В Пермском Выставочном зале открылась выставка «Любить человека», посвященная творчеству недавно ушедшего от нас известного пермяка народного художника СССР Евгения Широкова . На выставке представлены картины на разные темы, натюрморты, пейзажи и, конечно, портретные образы известных пермяков.

Здесь портреты выпускницы хореографического училища, балерины Н. Павловой, ее педагога Л. Сахаровой, художников Т. Коваленко и М. Тарасовой, поэта В. Радкевича, музейщика и общественного деятеля Л. Постникова, портреты актера театра и кино Е. Копеляна, поэтессы военного поколения Ю. Друниной, писателя и драматурга А. Каплера.

— Посетителям предложено увидеть не только известные работы, давно нашедшие пристанище в Пермской художественной галерее, — рассказывает куратор выставки, заведующая отделом искусства ХХ века Пермской государственной художественной галереи, член Союза художников России Тамара Шматенок, — но и произведения давно не бывавшие на выставках. Среди них корпус произведений бывшего духовно-исторического центра «России славные сыны» — серия портретов великих государственных деятелей, ученых, писателей, художников. Всю экспозицию я бы назвала своеобразной историей России в лицах. Она напоминает нам о временах, когда мы были сильными, творили великие дела и когда мы верили, что человек — звучит гордо, когда умели любить.

На открытие выставки пришли известные представители региональной власти, творческой интеллигенции, педагогическая общественность пермских учебных заведений. Заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских сказала, что она благодарна судьбе, что является современницей Е. Широкова. Заместитель председателя пермской городской Думы А. Грибанов высказал мнение о том, что необходимо увековечить память легендарного художника. Ректор ПГИК Людмила Дробышева-Разумовская сообщила, что институт культуры готовится к всероссийской научной конференции с секцией «Широковские чтения». Директор Пермского художественного колледжа Г. Сметанин назвал Е. Широкова великим мастером, чье творчество — пример для его учеников. Елена Постнова, художник и педагог ПГИК, уверена, что можно со студентами подробно изучать каждую работу этой выставки, что она и сделает со своими учениками. Председатель Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев высказался в поддержку идеи создать мемориальный музей Е. Широкова — эта идея впервые прозвучала в скорбные дни прощания с художником в этом же выставочном зале.

Супруга Е. Широкова Надежда Ивановна поблагодарила устроителей выставки, особенно Л. Тингаеву, за их труды. И добавила, что Евгений Николаевич мечтал, чтобы ему дали хотя бы один зал для постоянной экспозиции его картин.