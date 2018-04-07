Юные мультипликаторы представили свои работы

В пятницу, 6 апреля, в Музее победы на Поклонной горе отметили Всемирный день мультфильмов. Участниками мероприятия стали столичные школьники, занимающиеся в студиях анимации.

Ребята пришли в музей целыми творческими коллективами. Сперва они осмотрели основную экспозицию музея, а затем отправились в киноконцертный зал. Именно там все желающие могли увидеть работы начинающих художников. Такая возможность представилась и обычным посетителям музея, а дети могли попробовать самостоятельно снять мультфильм с помощью мягких игрушек и камеры.

— Во Всемирный день мультфильмов мы решили пригласить юных мультипликаторов в наш музей, — рассказал «ВМ» пресс-секретарь Музея победы Павел Кудрявцев . — Благодаря этому мероприятию, воспитанники московских студий смогли погрузиться в историю анимации, узнать о ее видах и как создаются всем известные мультфильмы. Кроме этого, им предоставилась возможность познакомиться с ребятами из других студий, и в дальнейшем дружить и создавать совместные проекты.

В это день школьников ждала творческая встреча с известными художниками-мультипликаторами: в гости пришли Леонид Носырев и Вячеслав Назарук. На протяжении часа они беседовали с будущими коллегами.

— Те, кто хочет создавать мультфильмы, обязательно должны любить читать, рисовать и слушать хорошую музыку, — считает Леонид Носырев. — Благодаря современным технологиям занятия анимацией стали доступны детям по всей стране. И это не может не радовать. Ведь они сами рисуют, снимают, придумывают сюжеты, а затем еще озвучивают. Безусловно, такие занятия дают хороший творческий заряд и развивают ребенка.

Кроме творческих встреч, ребятам рассказали о новом конкурсе «Объектив победы», который проводит музей. В нем могут принять участие аниматоры со всей страны.

— Мы ждем художественные и документальные фильмы, мультфильмы и репортажи на военно— патриотическую тему, — рассказал Павел Кудрявцев. — Работы можно прислать до 15 мая. Школьники в возрасте от 11 до 16 лет могут рассказать о своих родственниках, которые принимали участие в боевых действиях, или же просто о людях, которые совершили подвиг в мирное время. Победители отправятся на форум «Бумеранг» в детский центр «Орленок».

Некоторые работы, которые уже прислали на конкурс, были показаны в пятницу. Но зрители смогли увидеть и другие мультфильмы. Так, воспитанники студии «Сакура» представили поучительный мультипликационный фильм «Бабукина любовь», над которым они работали полгода. В студии занимаются 38 человек — ученики начальной школы.

— В мультфильме мы рассказываем, что нельзя убегать от родителей, общаться с незнакомцами, ничего у них брать, — рассказала «ВМ» одна из начинающих мультипликаторов Сабила Назирова. — Всех персонажей мы создаем из бумаги, картона и пластилина, затем раскрашиваем их. После кладем на станок и снимаем мультфильм. И остается только озвучить. Все это мы делаем дружно, иначе ничего не получится.

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