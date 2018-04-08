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Стоит сходить: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ
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Стоит сходить: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «Дизайн. Next. Дизайн от идей до прототипов».
«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.
С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов».
«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.
С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов».
«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.
С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов».
«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.
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