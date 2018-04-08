Стоит сходить: выставка молодых дизайнеров в ЦДХ

С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «Дизайн. Next. Дизайн от идей до прототипов».

«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский , президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.

С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов».

«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.

С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов».

«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.

С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника расположится мультимедийный корнер «Fashion-дизайн». Проект организован Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках выставки «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов».

«В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы», — считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Корнер представит новое поколение модельеров. Проект покажет работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара. Среди них: Александр Горбинский — бренд Magnetic Wear, Николай Прокофьев — бренд 21dot12, Арут Арустамян — бренд Arut MSCW, Роман Уваров — бренд RomaUvarovDesign, Снежана Падерина — бренд Snezhana.NYC.