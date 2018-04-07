Оценить творчество молодых художников предлагают вологжанам

Лучшие работы 35 авторов из разных районов Вологодчины, написанные в разных техниках, экспонируются в Вологодской городской Думе . Искусствоведы, депутаты и молодые парламентарии отобрали на выставку половину из 130 картин, предложенных художниками. Экспозиция открыта для свободного посещения.

Разноплановые полотна молодых художников объединяет любовь к творчеству, в их числе пейзажи, натюрморты, портреты и изделия декоративно-прикладного творчества из керамики. В экспозицию вошли 15 работ Елены Кожуховой, написанные маслом в Крыму.

В открытии выставки приняла участие депутат Гордумы Елена Земчихина, она поздравила авторов с этим событием, пожелала творческих успехов и вдохновения, отметила значимость выставки, которая для многих из них может стать отправной точкой на пути к достижению профессиональных высот.

Экспозиция размещена в фойе и на четвертом этаже в здании Гордумы на Козленской, 6. Выставку организовала художественная галерея «Арт Клуб» по инициативе городского Молодежного парламента при поддержке Вологодской Гордумы. До этого часть работ молодых художников экспонировались в галерее в Липином Бору. В Вологде выставку можно посетить до 30 апреля.