Ещё
Оценить творчество молодых художников предлагают вологжанам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оценить творчество молодых художников предлагают вологжанам 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Лучшие работы 35 авторов из разных районов Вологодчины, написанные в разных техниках, экспонируются в Вологодской городской Думе. Искусствоведы, депутаты и молодые парламентарии отобрали на выставку половину из 130 картин, предложенных художниками. Экспозиция открыта для свободного посещения.
Разноплановые полотна молодых художников объединяет любовь к творчеству, в их числе пейзажи, натюрморты, портреты и изделия декоративно-прикладного творчества из керамики. В экспозицию вошли 15 работ Елены Кожуховой, написанные маслом в Крыму.
В открытии выставки приняла участие депутат Гордумы Елена Земчихина, она поздравила авторов с этим событием, пожелала творческих успехов и вдохновения, отметила значимость выставки, которая для многих из них может стать отправной точкой на пути к достижению профессиональных высот.
Экспозиция размещена в фойе и на четвертом этаже в здании Гордумы на Козленской, 6. Выставку организовала художественная галерея «Арт Клуб» по инициативе городского Молодежного парламента при поддержке Вологодской Гордумы. До этого часть работ молодых художников экспонировались в галерее в Липином Бору. В Вологде выставку можно посетить до 30 апреля.
Вологда.рф: последние новости
Пейзажи кисти вологодских художников представили на выставке в Доме Корбакова Полотна молодых художников украсят стены городской Думы в Вологде Вологжане задали вопросы коммунальщикам по поводу работы «ливневок»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
13 секретов, которые стоят за самыми откровенными сценами из «Игры престолов»1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло39
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение