Выставка «Время отдыхать в России. Псковская область» пройдёт 21 апреля

Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области приглашает принять участие в выставке «Время отдыхать в России. Псковская область», она пройдёт 21 апреля в экспоцентре «Бизнес без границ» (Псков, ул. Кузнецкая, д. 25, стадион «Машиностроитель»). Время работы выставки — с 10:00 до 19:00 час. Как сообщают представители фонда, к участию в выставке приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса: турфирмы, гостиницы и средства размещения, предприятия общественного питания, объекты сельского туризма, ремесленники, предприятия отдыха и развлечений. В рамках выставки будут организованы мастер-классы, интерактивные и дегустационные площадки. Участие в выставке — бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку ВОТ ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».