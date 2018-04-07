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Выставка «Время отдыхать в России. Псковская область» пройдёт 21 апреля
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Выставка «Время отдыхать в России. Псковская область» пройдёт 21 апреля 

Псковская губерния 1 час назад
Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области приглашает принять участие в выставке «Время отдыхать в России. Псковская область», она пройдёт 21 апреля в экспоцентре «Бизнес без границ» (Псков, ул. Кузнецкая, д. 25, стадион «Машиностроитель»). Время работы выставки — с 10:00 до 19:00 час. Как сообщают представители фонда, к участию в выставке приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса: турфирмы, гостиницы и средства размещения, предприятия общественного питания, объекты сельского туризма, ремесленники, предприятия отдыха и развлечений. В рамках выставки будут организованы мастер-классы, интерактивные и дегустационные площадки. Участие в выставке — бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку ВОТ ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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