Во Франции пропали более 250 работ Пабло Пикассо

Свыше 250 работ Пабло Пикассо пропали из коллекции единственной наследницы художника, его падчерицы Катрин Ютен-Бле, сообщает французский журнал Le Point.

Как отмечает издание, следователи предполагают, что работы были украдены со склада (Фрипорта) арт-транспортной компании Оливье Томаса и его партнера, швейцарского арт-дилера Ива Бувье , с которой Ютен-Бле в 2011 году заключила контракт на перевозку, хранение и систематизацию картин из ее коллекции.

Катрин Ютен-Бле стала наследницей одной из самых крупных частных коллекций произведений искусства после смерти своей матери, Жаклин Роке, второй жены Пабло Пикассо.

Завершившийся на этой неделе процесс каталогизации оставшихся картин окончательно показал, что масштаб краж значительно превысил первоначальные предположения. Было установлено, что в общей сложности утрачены 258 работ. Ютен-Бле несколько лет сотрудничала с фрипортом, однако через некоторое время она начала подозревать, что некоторые картины, возможно, пропали.

Ютен-Бле подала жалобу на имя французских властей, арестовавших нескольких подозреваемых, в том числе Томаса и Бувье. Позднее Бувье подвергся уголовному преследованию со стороны французских властей, в том числе по подозрению в получении похищенных товаров.