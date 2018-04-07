Орловцев приглашают в виртуальное путешествие

Жителей Орловской области приглашают совершить виртуальную экскурсию по Музею Победы в Москве.

В рамках развития мультимедийного проекта «виртуальный музей» залы и выставки Музея Победы стали доступны на мировых картах Google . Панорамные виртуальные туры по экспозициям размещены на Google maps, которые встроены во все мобильные устройства на любых операционных системах. Таким образом, владелец даже самого простого смартфона или планшета в любой точке мира, где есть интернет, может сегодня свободно совершить прогулку по Музею Победы в Москве.

Для иностранных туристов — это основной источник информации о музее на Поклонной горе. Только за один месяц количество просмотров в Google превысило 22 тысячи, а сама экспозиция получила сотни благодарных отзывов и находится в ТОП-запросов и просмотров по музею. В настоящее время в Google доступны более 200 виртуальных панорам. Однако процесс цифровизации будет продолжаться, выводя в мировое информационное пространство все новые экспозиции и музейные экспонаты.

На сайте музея представлена одна из самых технологически продвинутых мультимедийных версий, превосходящая аналоги многих мировых музеев и позволяющая в высоком качестве разрешения рассмотреть все детали интерьера и представленные коллекции.

«Цифровые технологии открыли перед музеями фантастические возможности — создается, по сути, новая культурная реальность в виртуальной среде. Музей Победы уже освоился в Рунете, предлагая просветительские и интерактивные проекты, платформы в соцсетях и многое другое. Теперь мультимедийные форматы путешествий по музейным залам есть на картах Google, а это значит, что не только наши коллекции и исторические документы, но и правда о Великой Отечественной войне стали доступнее и ближе людям во всем мире», — отметил Александр Школьник