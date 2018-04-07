Фёдор Фильков: «Визионерское искусство набирает популярность невероятными темпами»

Атмосфера выставки — это атмосфера снов, инобытия, другой реальности, но в ней есть что-то близкое и знакомое. На выставке представлены не только полотна, но и небольшие скульптуры в авангардистском жанре. В отдельном полутёмном зале разместились картины с подсветкой, создающей эффект рельефности изображения.

Фото: Елизавета Гришанова

На открытии выставки выступили представители Союза художников и организатор выставки — Фёдор Фильков.

— Это совершенно новое явление для русского человека, но обычное для людей Европы и Америки. В первую очередь, в творчестве художника должен присутствовать опыт, а также умение использовать в своих произведениях мотивы, формы, образы, которые своей противоположностью затрагивают массу людей. Художники-визионеры — это как раз такие художники, произведения которых связаны не только с духовностью, но и с особым внутренним состоянием, с иллюзиями. Совмещение этих двух выставок оправдано, и визионерское искусство добавляет в авангард глубину. Такие картины всегда завораживают и привлекают посетителей. Мы думаем, что визионерское искусство важно для российских художников, потому что позволяет им экспериментировать. На выставке находится несколько работ художников из Перу. Фото: Елизавета Гришанова В общей сложности в выставке участвуют художники более чем из 20 стран, а два зарубежных художника приехали для очного участия. Некоторые из этих работ в России не останутся, они будут представлены за границей. Я думаю, что мы будем и в дальнейшем развивать этот проект, совмещать его с аналогичными проектами, направлениями и течениями в искусстве для расширения внимание посетителя, чтобы он не просто посетил выставку и забыл про неё, а задумался о вечном и сложном. Всё, что накладывается на российское искусство, имеет непростой оттенок, и выставка заставляет задуматься. Некоторые художники изобретают что-то необычное в области живописи. Фото: Елизавета Гришанова

— Многие работы отражают тонкое художественное чутьё, — говорит Лариса Сергеева . — Фактически — это огромные полотна декоративных композиций, мне нравится, что в них есть цвет, присутствует динамика форм. Прекрасно, что всё это представлено здесь. Что-то, конечно, нужно отрабатывать, чтобы в будущем выставка получилась ещё лучше.

Художник и скульптор Борис Баев отметил, что настроение выставки — слишком тяжёлое, несмотря на то, что в красочных работах участников присутствуют яркие цвета, создаётся тягостное впечатление, которое отражает общее настроение сегодняшнего дня.

— Человеческий образ, которому посвящено большинство работ, не одухотворён и тоже воспринимается нелегко, — говорит Борис Баев. — Изображённые телесные формы ассоциируются с насилием и болью. Хочется, чтобы в этих работах было больше душевного света, внутренней красоты, лёгкости, свободы и духовного поиска.

Фото: Елизавета Гришанова

Художница Светлана Бояркина рассказала об участии художников-авангардистов в международной выставке.

— Работы наших российских авангардистов за последние тридцать лет были отобраны кубинскими художниками для участия в международной выставке, которая проходила в музее революции — «La Revolution». Тридцать шесть художников разных стан представили свои работы. Россия среди них на первом месте. Многие из наших работ остались в кубинских музеях, в том числе и в Национальном музее изящных искусств Кубы. Некоторые российские художники приглашены на кубинскую биеннале современного искусства, в которой примут участие художники разных стран.

Организатор Фёдор Фильков рассказал «Ревизору.ru» о творчестве визионеров и современных авангардистов.

Поделитесь впечатлениями от этой выставки.

Мы замахнулись на огромный пласт субкультуры, называющейся visionary art. В Америке, Европе и Азии эта субкультура растёт с невероятными темпами, в России не так быстро. Но, тем не менее, она заставляет задуматься. Художники в этой субкультуре выступают не просто как декораторы пространства, интерьера. В данном случае картина — это отдельный образ, целый мир, порой фантастический и невероятный, порой граничащий с фобиями, страхами, и погружает зрителя в глубину его сознания. Это очень мощный способ достучаться до посетителя. Конечно, если посетитель вдумчиво смотрит на любую картину, он чувствует какой-то посыл, но в визионерском искусстве этот посыл увеличен во много раз, он затрагивает состояние эгрегора — общей энергетики большого количества людей, социума. Именно поэтому визионерское искусство так популярно и невероятно быстро растёт. Что-то подобное происходит и в кинематографии, только там эти образы динамичны. Это желание пережить ещё раз свои собственные страхи, какие-то определённые мгновения, происходившие в душе.

В залах размещена ещё одна выставка — Vangard Today, расскажите о ней.

Vangard Today — это своеобразная реинкарнация авангардистского искусства 20-х годов прошлого века, и название в переводе с английского говорит само за себя: «авангард сегодня». То есть это тот же авангард, только созданный современными методами — появилось много новых технических возможностей…

Фото: Елизавета Гришанова

И сюжеты на некоторых картинах отличаются от сюжетов XX века…

Безусловно, есть отпечаток времени, но суть всё та же: новаторство, воплощение сознания, желание оказаться чуть-чуть дальше, за гранью обыденной жизни.

Много ли молодых художников участвует в выставке?

Равное количество и молодых, и опытных, сформировавшихся. Но для художников и 50 лет — это ещё достаточно молодой возраст. Да и явление это молодое, так что, в сущности, все художники молодые, в том числе зарубежные — из Перу, США, Австралии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и других стран мира. Здесь размещены произведения не только профессионалов, но и любителей.