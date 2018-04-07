В Москве пройдет выставка «Мир кондитера»

С 18 по 20 апреля в столице пройдет выставка «Мир кондитера — 2018», в ходе которой посетители увидят огромное количество успешных производителей и смогут принять участие в дегустации.

На выставке будет несколько тематических разделов: кондитерская продукция (сахаристые и мучные изделия); шоколад и шоколадные изделия; здоровое питание, рациональное питание, специальное питание, диетические и диабетические продукты и многие другие.

В рамках выставки состоится международный форум «Кондитерская индустрия — 2018». В программу форума войдут деловые лекции, мастер-классы, конкурсы, в которых примут участие школьники, учащиеся средних и высших учебных заведений России, дальнего и ближнего зарубежья, а также профессиональные мастера кондитерского дела.

Выставка пройдет в Гостином дворе. Вход на мероприятия бесплатный по предварительной

регистрации

на сайте организатора.

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