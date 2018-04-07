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В Москве пройдет выставка «Мир кондитера»
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В Москве пройдет выставка «Мир кондитера» 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
С 18 по 20 апреля в столице пройдет выставка «Мир кондитера — 2018», в ходе которой посетители увидят огромное количество успешных производителей и смогут принять участие в дегустации.
На выставке будет несколько тематических разделов: кондитерская продукция (сахаристые и мучные изделия); шоколад и шоколадные изделия; здоровое питание, рациональное питание, специальное питание, диетические и диабетические продукты и многие другие.
В рамках выставки состоится международный форум «Кондитерская индустрия — 2018». В программу форума войдут деловые лекции, мастер-классы, конкурсы, в которых примут участие школьники, учащиеся средних и высших учебных заведений России, дальнего и ближнего зарубежья, а также профессиональные мастера кондитерского дела.
Выставка пройдет в Гостином дворе. Вход на мероприятия бесплатный по предварительной
регистрации
на сайте организатора.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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