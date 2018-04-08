В Ханчжоу открылась выставка в честь 90-летия Китайской академии искусств 

Ханчжоу, 7 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась специальная выставка «Обращение к 2028 году», посвященная 90-летию Китайской академии искусств. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Ханчжоу, 7 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась специальная выставка «Обращение к 2028 году», посвященная 90-летию Китайской академии искусств. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Ханчжоу, 7 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась специальная выставка «Обращение к 2028 году», посвященная 90-летию Китайской академии искусств. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Ханчжоу, 7 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась специальная выставка «Обращение к 2028 году», посвященная 90-летию Китайской академии искусств. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян
Ханчжоу, 7 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась специальная выставка «Обращение к 2028 году», посвященная 90-летию Китайской академии искусств. Фотографии Синьхуа/Вэн Синьян