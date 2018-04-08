Выставку «Мгновенья» откроют в музее фотографии

Как сообщает пресс-служба музея, она посвящена 70-летнему юбилею фотографа.

Василий Пахомов родился в Горьком в 1948 году. Он с детства увлекался фотографией. Первым фотоаппаратом для него стала «Смена». В 1982 году Василий Пахомов окончил двухгодичные курсы журналистики и начал работу внештатным корреспондентом в газете «Ленинская смена».

Любимыми темами фотографа являются природа, парусные регаты и портреты.

«В его работах красота мира запечатлена в мгновениях, наполненных радостью бытия, будь то погружение в тишину горных пейзажей или стремительное скольжение парусника по волнам», — сообщают организаторы.

Выставка откроется 13 апреля в 15.00. Она будет работать по 23 апреля.

Ранее сообщалось, что фотовыставка «Православное Черноречье» откроется в Дзержинске.