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Выставку Василия Пахомова «Мгновенья» откроют в Русском музее фотографии
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Выставку Василия Пахомова «Мгновенья» откроют в Русском музее фотографии 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба музея, она посвящена 70-летнему юбилею фотографа.
Василий Пахомов родился в Горьком в 1948 году. Он с детства увлекался фотографией. Первым фотоаппаратом для него стала «Смена». В 1982 году Василий Пахомов окончил двухгодичные курсы журналистики и начал работу внештатным корреспондентом в газете «Ленинская смена».
Любимыми темами фотографа являются природа, парусные регаты и портреты.
«В его работах красота мира запечатлена в мгновениях, наполненных радостью бытия, будь то погружение в тишину горных пейзажей или стремительное скольжение парусника по волнам», — сообщают организаторы.
Выставка откроется 13 апреля в 15.00. Она будет работать по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что фотовыставка «Православное Черноречье» откроется в Дзержинске.
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