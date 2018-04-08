«Балерины косят рыбу»: в Волгограде откроется выставка Петра Дзогабы

Петр Дзогаба везет в Волгоград свою первую персональную выставку. «Балерины косят рыбу» — это коллекция объектов, видеоарта и эскизов для мультфильмов Melody Hunters, Real Freaxx и «Кин-дза-дза», созданных художником в разные годы.

Экспозиция художника, шоумена и режиссера из Волгограда, живущего в Берлине и работающего по всему миру, откроется 13 апреля в «Лофт1890».

— В Каннах будут презентовать мои анимационные проекты, — поделился с V1.ru Петр Дзогаба, — а я в «Лофте» покажу эскизы к ним и объекты по этим эскизам, как будто это 3D-модель, но из проволоки, набитой старыми вещами. По цветам — мордочки из желтых футболок, ручки из синих треников. Попрошу потенциальных зрителей нести ненужные вещи, а после выставки все отправится в приюты. Еще будет видеоарт, моя совместная работа с Виктором Назаровым , — сейчас монтирую последние съемки, из Аргентины. Аккомпанировать видео будут мои волгоградские соратники из Landscape Garden.

С 8 по 12 апреля в Каннах пройдет международная выставка телевизионного и мультимедийного контента — MIPTV 2018. Петр Дзогаба примет в ней участие со своими анимационными проектами уже в пятый раз.

Автор не отрицает: уместить мероприятие в заявленный формат выставки вряд ли удастся. Всех секретов мастер заранее не раскрывает, да и планировать творческий процесс — занятие неблагодарное, лучше сходить и увидеть всё своими глазами.

Выставка «Балерины косят рыбу» откроется 13 апреля в 20:00 в «Лофт1890» на ул. 10-й Дивизии НКВД, д.5а. Вход — свободный.

Канны, 2017 г.

Петр Дзогаба знаком волгоградцам своими необычными проектами. В июле прошлого года в ходе эпатажного мюзикла он вводил зрителей в транс и предлагал взять на память кусочек бумажного комара-муравьеда, созданного непосредственно перед спектаклем. В ноябре того же года Дзогаба представил волгоградцам свою космик-оперу «Время моргать». Декорации и реквизит автор лично привез из Берлина.

Подробнее о жизни и творчестве Петра Дзогабы можно прочитать в нашем специальном материале.