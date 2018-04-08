Белорусская таможня изъяла основную часть выставки Петра Дзогабы в Волгограде

Большинство арт-объектов, предназначенных для выставки «Балерины косят рыбу», Петру Дзогабе придется создавать вновь уже на месте, в Волгограде.

Как сообщил V1.ru известный волгоградский художник и мастер перформанса, живущий в Берлине, проволочные 3D-фигуры, которые он вез на выставку, вызвали подозрения у сотрудников белорусской таможни.

— Столкновение мира правил и такого арт-беспредела и не могло быть иным, — философски рассуждает Дзогаба. — Доблестные таможенники отобрали самые сложные детали объектов как «товары двойного назначения». Значит, мне опять придётся что-то выдумывать… Надеюсь, помогут или Стас Азаров, или Митя Зимин.

Волгоградские художники уже сотрудничали с эпатажным шоуменом — летом прошлого года для перформанса Дзогабы Станислав Азаров изготовил гигантского бумажного комара-муравьеда. Он же готовил эскизы для декораций и реквизита спектакля «Время моргать», в котором Митя Зимин сыграл одну из ролей.

— Думаю, в воскресенье объекты будут уже готовы, — не унывает Петр Дзогаба, — тут же фишка в инклюзивном вернисаже: посетители принесут старые вещи, из которых как раз и появятся на этих объектах персонажи анимэ. И народ будет сам это все заталкивать и привязывать. Надеюсь, будет нескучно. А в воскресенье — дикий перформанс, видео и разрушение объектов. Вещи — бездомным, искусство — на свалку истории!

Выставка «Балерины косят рыбу» откроется в пятницу, 13 апреля, в 20:00 и проработает два дня. Закрытие и перформанс намечены на воскресенье, 15 апреля, в 20:00. Вход для посетителей с вещами — бесплатный. Место действия: «Лофт1890», ул. 10-й Дивизии НКВД, д. 5а.