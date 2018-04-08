«ДНК театра»: как рождается искусство

Заглянуть в голову к творцам, конечно, не получится. Как они придумывают картины и фильмы? А вот увидеть театральную кухню — вполне возможно. На выставке «ДНК театра», которая открылась к 140-летнему юбилею ГИТИСа в Музее современного искусства.

В здании на Гоголевском бульваре студенты и преподаватели устроили репетицию-перформанс по мотивам произведения Карло Гольдони «Трактирщица», танцевальный зал и сценографическую мастерскую. Придумал эту выставку знаменитый театральный художник Алексей Трегубов и ректор ГИТИСа Григорий Заславский

140 лет назад открылось музыкально-драматическое училище, из которого потом и появился ГИТИС. ДНК — это основа клетки, и Трегубов подумал, что ГИТИС — это место, где искусство только зарождается. Эта идея всем понравилась, и была создана выставка.

«С Алексеем Трегубовым мы думали еще и о том, что должна быть какая-то часть, которая посвящена администрации ГИТИСа», — сказал Заславский.

Весь мир — театр

Как художники видят сцену

Так, приемную ректора было принято решение сделать на лестнице. На стенах висят различные письма, в том числе и объяснительные. Например, студент рассказывает, почему отпиливал замок, и обещает больше не заниматься распилом.

В зале актерского факультета знаменитые артисты отвечают интересные вопросы. А в зале режиссерского факультета к показу готовятся студенты-художники.

Все это будет проходить на протяжении 12 дней, каждый день и каждый час. В каждом зале будет что-то происходить, как и 140 лет назад.

Подробнее смотрите в видеоролике.

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