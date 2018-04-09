Ещё
На выставке в Краснодаре представили минералы с двух берегов Керченского пролива
Далее:
Читайте также:
Ещё

На выставке в Краснодаре представили минералы с двух берегов Керченского пролива 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Выставка «Камни земные, небесные и царские» открылась в понедельник в Краснодаре. На ней представили минералы и изделия с ними, связанные с династией Романовых, метеориты и редкие минералы с двух берегов Керченского пролива — анапаит и керченит, сообщил ТАСС представитель Минералогического музея Российской академии наук, предоставившего коллекцию, Евгений Генералов.
"Есть камни, которые держали в руках Екатерина II и Николай II. Есть минералы, которые из месторождений, повлиявших на историю России. Есть минералы, прилетевшие к нам из дальнего космоса. Есть и образцы и из ближайших окрестностей — анапаит (редкий зеленый минерал, обнаруженный на Тамани — прим. ТАСС), а с другой стороны вивианит из Керчи, его иногда даже называют керченит", — рассказал Генералов.
Он уточнил, что одна из кубанских уникальных находок — минерал никелин, похожий на блестящие веточки. Он добывался около поселка Никель в Адыгее. Всего на выставке представлено около 300 образцов со всего мира.
По данным Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, где проходит выставка, минералы из фондов московского музея экспонируются на Кубани впервые.
Минералогический музея имени А. Е. Ферсмана — старейший в России и один из старейших в Европе. В 1716 году в Кунсткамере в Санкт-Петербурге основан Минеральный кабинет, для чего по приказу Петра I в Данциге у доктора медицины Готвальда приобрели коллекцию минералов из 1195 образцов. За 300 лет музей превратился в одно из наиболее крупных в мире собраний минералов и руд. В его коллекциях около 140 тыс. образцов (около 2300 минеральных видов), сотрудниками учреждения активно ведется научная деятельность.
ТАСС: последние новости
Студия Женовача может стать филиалом МХТ с широкой автономией Сладость неземная: рецепты идеального кулича и пасхи от Елены Чекаловой Картины Леонова и Джанибекова впервые привезли в Екатеринбург из Музея космонавтики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение