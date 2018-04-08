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Умер петербургский художник Владимир Яшке. Его называли «дедушкой „Митьков“»
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Умер петербургский художник Владимир Яшке. Его называли «дедушкой „Митьков“» 

Собака 48 минут назад
Фото: Собака
7 апреля в Петербурге скончался художник Владимир Яшке. Ему было 70 лет.
Владимир Яшке родился во Владивостоке, а в 1960-70-е годы учился на заочном отделении Мостового полиграфического института. В 1976 году художник переехал в Ленинград, а в 1985 стал членом группы «Митьки». Его также называли «дедушкой „Митьков“» — он был самым старшим по возрасту в объединении. Картины Яшке хранятся в собраниях Русского музея, «Эрарты», Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и Музея нонконформистского искусства. Один из основателей «Митьков» Александр Флоренский опубликовал в своем Facebook воспоминания о Владимире Яшке, в которых рассказал о знакомстве с художником, его семье и доме, главных выставках в его жизни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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