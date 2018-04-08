Техника Тиффани, керамика и линогравюра: чем может заинтересовать декоративно-прикладное искусство

В рамках проекта «Ассамблея народных ремесел» юнкоры из школы-студии «Новый фейерверк» побывали во всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

В рамках образовательного проекта Музейного центра Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства наши юнкоры приняли участие в нескольких мастер-классах и узнали много нового о художественном строе национального декоративно-прикладного искусства.

Первая группа ребят отправилась учиться делать витраж в технике Тиффани. Вторая осваивала керамику, а остальные постигали искусство линогравюры.

Встретила юнкоров Лина Николаевна Глушкова, заместитель директора по научно-просветительской работе ВМДПиНИ:

— Музей и мы как его просветительский центр рассказываем об особом искусстве — искусстве создания предметов. Наверное, это самое близкое из искусств, потому что предметы — это то, что живет рядом с хозяином: памятные подарки, любимые вещи. Предметы, которые живут рядом с нами, незаметно влияют на нас — на наше настроение, мироощущение и даже на характер. Мы считаем, что рассказ о предметах декоративно-прикладного искусства не может быть оторванным от них самих — после встречи с подлинниками в залах музея мы предоставляем возможность нашим гостям, особенно детям, познакомиться поближе с экспонатами интерактивных залов Музейного центра, взять их в руки.

У нас три зала — так называемые зал народного искусства, дворцовый, где проходят занятия, связанные с декоративно-прикладным искусством, и чайная комната, где собрана коллекция вещей, имеющих отношение к традициям чаепития. Во всех помещениях проходят занятия.

Немаловажно, что в современном мегаполисе наш музей, расположенный в старинной усадьбе Остерманов и являющийся преемником знаменитого Кустарного музея с его великолепными образцами традиционного искусства, художественных промыслов, декоративного искусства XX века, предстает как некая зона надежности. Наши гости знают, что в музей можно прийти всей семьей, включая самых маленьких, и для каждого найдется что-то интересное.

— Если о сроках возникновения других видов декоративно-прикладного искусства мы можем говорить очень приблизительно, то период появления гравюры — рубеж XIV–XV веков. Распространение гравюры началось вместе с распространением бумаги. Но, конечно, гравюры бы не возникло, если бы не было мастеров, которые делали набойные доски для печати рисунков на ткани, ювелиров, мастеров-оружейников, которые умели создавать узоры по металлу — все эти знания были использованы, и в результате возникла эта техника. Мы делаем сегодня линогравюру, то есть гравюру на линолеуме. Изображение мы будем печатать на офортном станке, он нужен, чтобы создать высокое давление. На линолеум наносится рисунок, потом по его контуру мы проходим специальным резцом — можно использовать инструмент для резьбы по дереву. Когда рисунок готов, глубокие части прорезаны, на него наносится масляная краска. После этого мы прикладываем изображение к бумаге и прокатываем сверху станком — под давлением матрица оставляет оттиск. Дома печатать изображение можно с помощью валика, утюга и даже обычной ложки.