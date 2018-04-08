Цикл авторских лекций медиа-художника Евгения Стрелкова стартует в Арсенале 11 апреля 

По средам, 11, 18, 25 апреля в 18:00 в Арсенале будут проходить лекции нижегородского поэта и медиа-художника Евгения Стрелкова из авторского цикла Аппараты: технические медиа между наукой и искусством в рамках программы «Графический кабинет». Об этом сообщают организаторы.
Цикл посвящён истории появления технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров — и тому влиянию, которое они оказали на науку и искусство.
Тема первой лекции, которая состоится 11 апреля — «Фиксация образа»:
— Появление технических медиа. Камера-обскура и камера-люцида
— Диорамы. Литография. Фантасмагория Робинсона
— Зарождение фотографии: Ньепс, Тальбот, Дагер
— Цветная и стереофотография. Фотография и искусство
— Ультрафиолетовые и ифракрасные лучи. Икс-лучи Рентгена
— Классификация технических медиа по Маршаллу Маклюэну
Вход свободный.