Цикл авторских лекций медиа-художника Евгения Стрелкова стартует в Арсенале 11 апреля

По средам, 11, 18, 25 апреля в 18:00 в Арсенале будут проходить лекции нижегородского поэта и медиа-художника Евгения Стрелкова из авторского цикла Аппараты: технические медиа между наукой и искусством в рамках программы «Графический кабинет». Об этом сообщают организаторы.

Цикл посвящён истории появления технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров — и тому влиянию, которое они оказали на науку и искусство.

Тема первой лекции, которая состоится 11 апреля — «Фиксация образа»:

— Появление технических медиа. Камера-обскура и камера-люцида

— Диорамы. Литография. Фантасмагория Робинсона

— Зарождение фотографии: Ньепс, Тальбот, Дагер

— Цветная и стереофотография. Фотография и искусство

— Ультрафиолетовые и ифракрасные лучи. Икс-лучи Рентгена

— Классификация технических медиа по Маршаллу Маклюэну

Вход свободный.