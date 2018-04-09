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Владивосток примет третий международный фестиваль капоэйры
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Владивосток примет третий международный фестиваль капоэйры 

Prim.News 54 минуты назад
Фото: Приморская газета
Он пройдет 14 апреля.
В субботу, 14 апреля, во Владивостоке в спорткомплексе «Чемпион-2» (Чапаева, 5) состоится третий международный фестиваль капоэйры. Начало в 15:00, вход для зрителей — свободный.
На фестиваль приедут руководители и ученики крупных школ капоэйры из Приморского края, Сахалинской и Магаданской областей, а специальными гостями мероприятия станут мастера известной бразильской школы Cordao de Ouro — Mestre Cueca (Израиль) и Mestre Gaiola (Бразилия).
Зрителей ждут выступления по капоэйре от инструкторов и учеников школы, афро-бразильские танцы, живое музыкальное сопровождение и церемония вручения поясов капоэйристам, сообщает The Village.
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