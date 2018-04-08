Рок-звезда, женщина и чернокожий — бог глазами художников

Миллионы верующих отмечают сегодня главный православный праздник Пасху. В этот день вспоминают чудесное воскресение Иисуса Христа . Это событие, ровно как и сам образ Христа, нашло отражение в искусстве — в литературе, живописи и кино. Впрочем, бог у каждого мастера выглядит по-разному. Он может стать и чернокожим, и женщиной. Каким еще бога видят деятели искусства, выяснила корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.

Изобразить бога художники пытались с самых древних времен. Некоторых тема религии даже прославила. К примеру, «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи и «Ужин в Эммаусе» Караваджо. Оба полотна изображают ключевые моменты из жизни Иисуса Христа — бога в человеческом обличии. Такой — канонический — образ предстает и в работах русских мастеров. Среди них — «Христос в пустыне» Ивана Крамского . Изображать Иисуса художник принимался в несколько этапов. Чтобы добиться нужного эффекта, Крамской писал картину «слезами и кровью».

«Для многих художников вопрос изображения бога, в частности, изображения бога Христа — это было очень сложное явление и гигантский этап в их жизни. Тот же самый Александр Иванов , который писал свою работу на протяжении 17 лет, — «Явление Христа народу». Это, по сути, для отечественного искусства — одна из самых крупнейших революционных вершин, которые перевернули сознание общественности», — сказала искусствовед Вера Лагутенкова

Свое видение бога и у кинотворцов. Впрочем, большинство режиссеров от канонов не отходит. Показать жизнь плотника из Иудеи попытались Мартин Скорсезе в ленте «Последнее искушение Христа» и Мел Гибсон в фильме «Страсти Христовы».

Вот у канадца Нормана Джуисона Иисус Христос — суперзвезда. Режиссер экранизировал легендарную рок-оперу. Нетривиальное решение — показать бога в лице обычного жителя Брюсселя. В картине Жако ван Дормеля «Новейший завет» господа играет комик Бенуа Пульворд . Он ходит в трениках, ругается с женой и сквернословит.

А если Бог — женщина? Делает стойку на руках и выглядит как девчонка из соседнего двора. Так бога показал Кевин Смит в фильме «Догма». И совсем непривычно, когда бог — темнокожий. Каким бы внешне не представляли бога режиссеры — любой образ всегда несет в себе добро, мудрость и исполнение желаний.

«Что такое бог? Что его попросишь, он то для тебя и сделает. Из советской литературы самый простой аналог — это старик Хоттабыч, собственно. Старика Хоттабыча просишь, он дергает волосы из бороды и делает. Примерно такой бог-чернокожий в исполнении Моргана Фримана в «Брюсе всемогущем». Он бог, он делает все, что ты захочешь», — отметил кинокритик Давид Шнейдеров.

Для современных художников и режиссеров изображение бога по-прежнему остается трудной задачей. Ведь, несмотря на каноны и писания, никто не знает, как он выглядит на самом деле. Поэтому, как и сотни лет назад, каждый может представлять его по-своему.

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