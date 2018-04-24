Аэрофлот перевезет ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно

«Аэрофлот» 3 по 12 мая 2018 года проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь 73-й годовщины Победы. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, а также в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимися гражданами соответствующих государств, предоставляется право бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания. Отмечается, что «Аэрофлот» берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Кроме того, каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.

Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри РФ авиаперевозчик предоставляет билеты бизнес-класса или класса комфорт. Другим участникам акции и сопровождающим будет предложено повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.

Всем категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется возможность перелета по любому из маршрутов внутри России. Они также могут воспользоваться рейсами между населенными пунктами в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Эстонии, Литве, Молдавии и Грузии.

Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется возможность перелета из России, СНГ и Прибалтики в некоторые европейские страны: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.

Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая. Оформление льготных билетов возможно с 24 апреля по 12 мая (включительно). Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции, составляет один месяц.

«Акция «Аэрофлота» — дань благодарности всем, кто в труднейших испытаниях сумел отстоять нашу страну, — заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев . — Великая Отечественная война неразрывно связана с историей «Аэрофлота». Сразу после начала боевых действий из опытных гражданских авиаторов были сформированы четыре дивизии, которые сражались и осуществляли транспортное сообщение на всех фронтах Великой Отечественной. Они поддерживали воздушный мост с блокадным Ленинградом, бились за Сталинград, оказывали помощь партизанским отрядам и доставляли боеприпасы на фронт».

Акция распространяется на все рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (SU5400 — SU6999), исключение составляют рейсы, выполняемые по соглашениям «код-шеринга» с другими авиакомпаниями (SU3000 — SU4999).