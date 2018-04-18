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Аэропорт Минеральных Вод начал бесплатно обслуживать ветеранов ВОВ в VIP-зале
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Аэропорт Минеральных Вод начал бесплатно обслуживать ветеранов ВОВ в VIP-зале 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Москва24
ПЯТИГОРСК, 18 апреля /ТАСС/. Международный аэропорт Минеральные Воды будет бесплатно обслуживать в своем VIP-зале ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, сообщили в среду в дирекции аэропорта.
"Аэропорт на бессрочной основе предоставляет возможность бесплатного обслуживания в своем VIP-зале ветеранов Великой Отечественной войны (с предоставлением подтверждающих документов), а также одного сопровождающего каждому ветерану", — сообщили в дирекции.
VIP-зал предлагает приоритетное обслуживание пассажиров в комфортабельных условиях и приоритетное прохождение всех предполетных и послеполетных формальностей. Предоставляется около 20 услуг, в том числе отдельный вход в аэровокзал, отдельная регистрация, индивидуальная доставка багажа, кондиционированный, оборудованный системой телевещания, мягкой мебелью, комфортабельный зал ожидания.
Полет для ветеранов
Также авиакомпания «Руслайн» совершит социальные перевозки в честь Дня Победы. «Приобрести билеты со скидкой 100% на любое направление туда-обратно в пределах Российской Федерации смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица, приравненные к ним», — сообщили в аэропорту.
Для сопровождающих ветерана предоставляется скидка в 50% от доступного тарифа, при наличии взимается топливный сбор. Оформить перевозку можно в любом офисе продажи авиабилетов «Руслайн» с 16 апреля по 13 мая, а осуществить перелет возможно с 23 апреля по 13 мая 2018 года.
Об аэропорте
Крупнейший на Северном Кавказе Международный аэропорт Минеральные Воды в 2017 году впервые за 29 лет вышел на уровень перевозки 2 млн 178 тыс. пассажиров, завоевал ряд престижных профессиональных наград. Аэропорт имеет одну из лучших взлетно-посадочных полос в России, длинной 3,9 тыс. метров, введенную в эксплуатацию с июля 2011 года и позволяющую принимать любые типы пассажирских и грузовых самолетов, включая В-747.
В аэровокзальном комплексе в нынешнем году планируется сдача реконструированного павильона прибытия площадью более 9,4 тыс. кв. м, что позволит увеличить пропускную способность на внутренних воздушных линиях до 1050 пассажиров в час и на международных — до 450 пассажиров в час. В планах на нынешний год — увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек.
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