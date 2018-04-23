Алтайским ветеранам войны ко Дню Победы дарят постельное белье

В ближайшие дни ветераны Великой Отечественной войны получат подарки к 73-й годовщине Победы. Из Барнаула в органы соцзащиты городов и районов их начали доставлять в минувшую пятницу.

Подарки с поздравительными открытками получат не только участники и инвалиды войны, но и несовершеннолетние узники концлагерей, бывшие жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших фронтовиков. Как сообщает офсайт региона, с учётом мнения получателей, в этом году решено дарить комплекты постельного белья.

Подарки по-прежнему будут вручать от имени губернатора, хотя средства на их приобретение, конечно, выделены из краевого бюджета. На покупку 1800 комплектов белья — 4,5 млн рублей, ещё полтора миллиона — на изготовление поздравительных открыток участникам войны и труженикам тыла (тоже от главы региона).