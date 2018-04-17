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Более 500 млн рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам к 9 мая
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Более 500 млн рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам к 9 мая 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Участники и инвалиды ВОВ получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.
В преддверии 73-й годовщины Победы подмосковные ветераны получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление приняло правительство региона. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.
К 9 мая участники и инвалиды ВОВ получат по 10 тысяч рублей. Вдовы участников Великой Отечественной войны, не вступившие в брак повторно, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также труженики тыла получат по пять тысяч рублей.
Всего выплаты получат более 87 тысяч человек, на эти цели будет направлено 537 миллионов рублей.
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