Более 500 млн рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам к 9 мая

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости . Участники и инвалиды ВОВ получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В преддверии 73-й годовщины Победы подмосковные ветераны получат единовременные выплаты. Соответствующее постановление приняло правительство региона. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

К 9 мая участники и инвалиды ВОВ получат по 10 тысяч рублей. Вдовы участников Великой Отечественной войны, не вступившие в брак повторно, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также труженики тыла получат по пять тысяч рублей.

Всего выплаты получат более 87 тысяч человек, на эти цели будет направлено 537 миллионов рублей.