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На Ставрополье полицейские поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны
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На Ставрополье полицейские поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Амител
В апреле свой 102-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел Липченко Василий Георгиевич.
В гости с поздравлениями к фронтовику приехали руководители подразделений ГУ МВД России по Ставропольскому краю, отдела полиции Кисловодска, представители ветеранских организаций и Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю.
Ветеран тепло и радушно встретил гостей. Сегодня участник войны, оглядываясь назад, ни о чем не жалеет. Он уверен, что не зря прожил жизнь, принес пользу людям не только на фронте, но и в мирное время.
В ходе беседы Василий Георгиевич поведал гостям историю своей жизни.
В декабре 1941 года он был прикомандирован в саперную роту особого назначения МВД СССР и был назначен командиром отделения. В годы войны участвовал в обороне Москвы, производил минирование дорог, мостов в тылу врага. Воевал на Калининградском фронте, Истринском направлении.
Ветеран Великой Отечественной войны награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
С 1948 года фронтовик служил в отделе пожарной охраны МВД края и вышел в отставку в 1966 году.
В теплой домашней обстановке заместитель начальника отдела по работе с личным составом краевого Главка Вячеслав Куликов и сотрудники кадровой службы кисловодского отдела внутренних дел поздравили ветерана с днем рождения, вручили подарки и цветы.
Гости пожелали фронтовику крепкого здоровья и благополучия, а также поблагодарили за активное участие в жизни полиции и воспитании молодого поколения.
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