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Подвиг народа в Великой Отечественной войне — глазами юных художников Самарской области
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Подвиг народа в Великой Отечественной войне — глазами юных художников Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Самаре пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!». Об этом сообщается на сайте регионального Минкульта.
Конкурс начнётся завтра, 9 апреля, на базе Агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Льва Толстого, 129) и продлится два дня.
К участию допускаются ребята от 10 до 15 лет. Перед ними встанет непростая задача: через творчество показать своё понимание подвига народа в Великой Отечественной войне — такова тематика работ.
20 юных художников, прошедших конкурсный отбор, отправятся представлять Самарскую область на всероссийский этап в Санкт-Петербург. Кроме того, 60 лучших работ будут отобраны жюри для экспонирования.
Фото: pixabay.com
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