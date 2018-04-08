Подвиг народа в Великой Отечественной войне — глазами юных художников Самарской области

В Самаре пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!». Об этом сообщается на сайте регионального Минкульта.

Конкурс начнётся завтра, 9 апреля, на базе Агентства социокультурных технологий (Самара, ул. Льва Толстого, 129) и продлится два дня.

К участию допускаются ребята от 10 до 15 лет. Перед ними встанет непростая задача: через творчество показать своё понимание подвига народа в Великой Отечественной войне — такова тематика работ.

20 юных художников, прошедших конкурсный отбор, отправятся представлять Самарскую область на всероссийский этап в Санкт-Петербург. Кроме того, 60 лучших работ будут отобраны жюри для экспонирования.

Фото: pixabay.com