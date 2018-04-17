Полмиллиона рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам

Правительство Подмосковья окажет материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая, выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.

«Сегодня правительство Московской области приняло постановление «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о внесении изменений в порядок выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская

Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 10 тысяч рублей; вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла — по пять тысяч рублей, уточняется в сообщении. Общая сумма выплат составляет более 537 тысяч рублей.