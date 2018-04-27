Ещё
«Ростелеком» подарит ветеранам безлимитное общение с близкими
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ростелеком» подарит ветеранам безлимитное общение с близкими 

АиФ-Новосибирск 19 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ко Дню Победы «Ростелеком» предоставляет возможность ветеранам Великой Отечественной войны без ограничений общаться по домашнему телефону с друзьями и родными, которые живут в разных уголках России и странах Балтии и СНГ.
С 25 апреля до 10 мая включительно участники ВОВ-абоненты «Ростелекома» получат по 100 бесплатных минут каждый месяц на внутризоновые, междугородные и международные телефоны (в направлении стран ближнего зарубежья), а также возможность отправлять неограниченное количество телеграмм.
Ветераны Великой Отечественной войны смогут поздравить однополчан и близких по домашнему телефону, в переговорных пунктах и отделениях «Почты России», в пунктах приема телеграмм. Кроме того, в мае для сибирских ветеранов будет действовать скидка на услуги фиксированной телефонной связи в размере 112 рублей вне зависимости от подключенного тарифа.
«Ростелеком» всегда поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. Это лишь то немногое, что мы сейчас можем сделать для людей, подвиг которых дал нашей стране второй шанс на жизнь. День Победы — это праздник, связывающий поколения, объединяющий память о том тяжелом времени, поэтому нам важно помнить, уважать и заботиться о тех героях, которые живут среди нас», — отметил вице-президент — директор Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Подробности об акции можно уточнить по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирцы возмутились видом дороги к детскому саду в Заельцовском районе В мегаполисе на выходных запертыми на балконах оказались две девушки В мегаполисе на выходных запертыми на балконах оказались две девушки
Комментарии  Ещё 73 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы31
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Волшебные преображения звёзд
Старейшие рестораны планеты
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение