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В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам будут бесплатными
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В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам будут бесплатными 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:
внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);междугородные звонки по России;международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.
Также с 25 апреля по 10 мая 2018 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.
Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.
Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
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