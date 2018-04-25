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Ветераны МВД и Общественный совет УМВД России по Приморскому краю провели «Урок Победы» для молодежи
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Ветераны МВД и Общественный совет УМВД России по Приморскому краю провели «Урок Победы» для молодежи 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Патриотическая встреча в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась 24 апреля в клубе «Антресоль» по инициативе сотрудников МКУ «Молодежный ресурсный центр» и Совета ветеранов МВД при поддержке Общественного совета краевого Управления МВД России.
«Хочется воспитать молодежь, чтобы она шла по правильному пути. Чтобы знала героев, которые подарили нам жизнь. Чтобы не забывали, а наоборот брали с них пример. Для меня 9 мая, День победы — это подвиг всей нашей страны. Мы выиграли тяжелую, трудную войну. В каждой семье потеряли много близких людей. Так, мой дед Александр Ядах, пулеметчик, погиб в Сталинградской битве. Он, как и миллионы других людей, добивались справедливости и спасли от фашизма нашу страну, Европу, мир», — так начал встречу ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Виктор Гусев.
Студенты Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа Дальрыбвтуза с неподдельным интересом слушали ветерана органов внутренних дел. Он им рассказал не только о значимых военных фактах 1941-1945 годов, но и цитировал тематические литературные произведения. Это позволило всем присутствующим еще больше понять, каких духовных и физических сил, самоотверженности и героизма потребовалось от наших людей, чтобы одержать победу над фашизмом.
«День Победы — это один из главных праздников в нашей семье. Всегда на парад ходим все вместе. Встреча сегодняшняя понравилась. Скоро, 9 мая, когда я увижу в колонне ветеранов Виктора Гусева — бывшего начальника криминальной милиции города Владивостока, обязательно вспомню наш сегодняшний разговор, и мне будут вдвойне приятно с ним поздороваться», — поделился впечатлениями от встречи Алексей Мирошниченко, студент первого курса Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.
Прощаясь с молодежью, Виктор Владимирович Гусев пожелал ребятам здоровья и искренней дружбы.
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