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Ветераны ВОВ смогут бесплатно отправить телеграмму ко Дню Победы
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Ветераны ВОВ смогут бесплатно отправить телеграмму ко Дню Победы 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
С 25 апреля по 10 мая ветераны Великой отечественной войны (ВОВ) смогут бесплатно отправить телеграмму как в любой уголок России, так и в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония и Южная Осетия) из отделений Почты России, говориться в сообщении предприятия.
Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм, уточнили в Ростелекоме. Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно позвонить в том числе и на мобильные телефоны абонентов в России и в странах ближнего зарубежья. Им предоставляется 100 бесплатных минут.
Кроме почтовых отделений ветераны смогут бесплатно позвонить из госпиталей, домов ветеранов, в переговорных пунктах Ростелекома. Льгота предоставляются по предъявлению документа ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
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