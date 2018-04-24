Ветераны ВОВ смогут бесплатно отправить телеграмму ко Дню Победы

С 25 апреля по 10 мая ветераны Великой отечественной войны (ВОВ) смогут бесплатно отправить телеграмму как в любой уголок России, так и в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония и Южная Осетия) из отделений Почты России, говориться в сообщении предприятия.

Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм, уточнили в Ростелекоме . Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно позвонить в том числе и на мобильные телефоны абонентов в России и в странах ближнего зарубежья. Им предоставляется 100 бесплатных минут.

Кроме почтовых отделений ветераны смогут бесплатно позвонить из госпиталей, домов ветеранов, в переговорных пунктах Ростелекома. Льгота предоставляются по предъявлению документа ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.