Ещё
Власти Реутова поздравят с Днем Победы более 800 ветеранов города
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Реутова поздравят с Днем Победы более 800 ветеранов города 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти подмосковного Реутова поздравят с 73-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне каждого из 819 ветеранов и тружеников тыла, проживающих в городе, сообщил в понедельник на заседании оргкомитета по подготовке к празднику глава Реутова Станислав Каторов.
«В настоящее время в Реутове проживают 819 ветеранов войны и тружеников тыла, 70 человек из них являются участниками боевых действий. В праздничные майские дни надо дойти до каждого из них, сказать теплые слова и вручить подарки. Это лишь малая часть нашего огромного долга перед их подвигом, которую мы можем им отдать», — сказал Каторов.
Он добавил, что помимо индивидуальных поздравлений, накануне праздника ветеранов города ждут концерт мастеров сцены и выступления творческих коллективов учащихся на торжественном вечере в молодежном культурно-досуговом центре.
По данным Реутовского информагентства, основные торжества развернутся в Реутове 9 мая. В этот день пешеходными станут главные улицы города, на которых пройдут показ военной техники и выступления творческих коллективов. Здесь же расположатся интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость. В Центральном городском парке состоятся исторические квесты, чемпионат по лазертагу, ближе к вечеру в кинотеатре под открытым небом пройдут сеансы старых советских фильмов. Торжества завершатся салютом.
РИАМО: последние новости
Пасху в музеях Подмосковья отметят колокольными звонами, концертами и выставками Почти 200 тыс человек проголосовали за новую экскурсионную программу «Дома на Брестской» Гости Третьяковской галереи смогут бесплатно посетить выставку древних икон до 20 мая
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте подает дурной пример дочери2
У советских женщин были свои секс-символы26
Спилберг экранизирует «Талисман» Стивена Кинга
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение