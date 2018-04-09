Власти Реутова поздравят с Днем Победы более 800 ветеранов города

Власти подмосковного Реутова поздравят с 73-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне каждого из 819 ветеранов и тружеников тыла, проживающих в городе, сообщил в понедельник на заседании оргкомитета по подготовке к празднику глава Реутова Станислав Каторов

«В настоящее время в Реутове проживают 819 ветеранов войны и тружеников тыла, 70 человек из них являются участниками боевых действий. В праздничные майские дни надо дойти до каждого из них, сказать теплые слова и вручить подарки. Это лишь малая часть нашего огромного долга перед их подвигом, которую мы можем им отдать», — сказал Каторов.

Он добавил, что помимо индивидуальных поздравлений, накануне праздника ветеранов города ждут концерт мастеров сцены и выступления творческих коллективов учащихся на торжественном вечере в молодежном культурно-досуговом центре.

По данным Реутовского информагентства, основные торжества развернутся в Реутове 9 мая. В этот день пешеходными станут главные улицы города, на которых пройдут показ военной техники и выступления творческих коллективов. Здесь же расположатся интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость. В Центральном городском парке состоятся исторические квесты, чемпионат по лазертагу, ближе к вечеру в кинотеатре под открытым небом пройдут сеансы старых советских фильмов. Торжества завершатся салютом.