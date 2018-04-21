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Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии приняли участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны
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Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии приняли участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На встречу, состоявшуюся в одной из киргизских школ, в честь великого праздника Победы были приглашены ветераны войны и блокадники Ленинграда, прошедшие нелегкий, омраченный войной жизненный путь.
Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии приняли участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны и митинге, посвященном памяти погибших воинов.
На встречу, состоявшуюся в одной из киргизских школ, в честь великого праздника Победы были приглашены ветераны войны и блокадники Ленинграда, прошедшие нелегкий, омраченный войной жизненный путь.
Первым поздравили ветеранов, представители школы-гимназии № 62. В ходе выступления было подчеркнуто, что День Победы — это «праздник всех поколений».
К поздравлениям присоединился представитель командования авиабазы Кант и передал памятные подарки от российских военнослужащих.
В ходе встречи ветераны делились воспоминаниями о войне, о пережитом, о тех драматических моментах, когда никто не знал, что будет завтра. Ученики подготовили к празднику выступление, после которого состоялся митинг.
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