Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии приняли участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны

На встречу, состоявшуюся в одной из киргизских школ, в честь великого праздника Победы были приглашены ветераны войны и блокадники Ленинграда, прошедшие нелегкий, омраченный войной жизненный путь.

Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии приняли участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны и митинге, посвященном памяти погибших воинов.

На встречу, состоявшуюся в одной из киргизских школ, в честь великого праздника Победы были приглашены ветераны войны и блокадники Ленинграда, прошедшие нелегкий, омраченный войной жизненный путь.

Первым поздравили ветеранов, представители школы-гимназии № 62. В ходе выступления было подчеркнуто, что День Победы — это «праздник всех поколений».

К поздравлениям присоединился представитель командования авиабазы Кант и передал памятные подарки от российских военнослужащих.

В ходе встречи ветераны делились воспоминаниями о войне, о пережитом, о тех драматических моментах, когда никто не знал, что будет завтра. Ученики подготовили к празднику выступление, после которого состоялся митинг.