Я хочу поздравить какого-нибудь ветерана, но не знаю, как его найти: инструкция E1.RU

История 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которого отказались поздравлять с 9 Мая, не оставила равнодушными многих екатеринбуржцев. В редакцию звонят и пишут люди, которые захотели сами поздравить Владимира Ивановича с Днем Победы. Все контакты мы передаем его дочери, она благодарна горожанам, но подчеркивает, что рассказом о своем отце хотела привлечь внимание к ситуации вообще, ведь наверняка есть и другие ветераны, которые будут тщетно ждать поздравлений с 9 Мая.

Благодаря читателям E1.RU Владимиру Ивановичу в этом году будет много внимания. Нас спрашивают, как узнать о других участниках войны, которым, может быть, этого внимания недостаточно.

— У нас спортивный клуб по смешанным единоборствам, я кинул клич, и отозвалось много народу, кто хочет поздравить ветеранов, — рассказал E1.RU читатель Владимир. — Мы готовы разбиться на группы по два-три человека и поздравить всех, но проблема в том, что у нас нет адресов ветеранов. Как можно их найти?

Этот вопрос мы адресовали в городской Совет ветеранов. Там сообщили, что смогут помочь с контактами, для этого екатеринбуржцам нужно обратиться в районный Совет.

— Конечно, пусть приходят, мы поговорим с ними, обсудим, как хотят поздравить, — подтвердили в Совете ветеранов Кировского района.

По телефону, конечно, контакты не дадут, но договориться о встрече, чтобы обсудить такую возможность, можно.

Вот телефоны районных Советов, готовых помочь:

Кировский район: (343) 375-65-52 (понедельник, вторник, среда, четверг с 10:00 до 13:00)

Верх-Исетский район (343) 376-89-18 (каждый день с 10:00 до 12:00)

Орджоникидзевский район: (343) 331-25-51 (понедельник и четверг с 10:00 до 13:00)

В Совете Железнодорожного района пообещали уточнить, смогут ли помочь с контактами, до Советов в Ленинском, Чкаловском и Октябрьском районах дозвониться не удалось.

Также каждый год ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют форумчане E1.RU. Они всегда рады новым участникам, обсуждение поздравлений в 2018 году проходит тут.