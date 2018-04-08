Фотовыставка «Нихон. Родина Солнца» откроется в Нижнем Новгороде

В экспозиции будут представлены уникальные стереофотографии из фондов музея, снятые в Японии в конце XIX века. Поскольку не каждый мог отправиться в путешествие в Страну Восходящего Солнца, люди коротали вечера за просмотром снимков, рассказывающих о жизни в далеком государстве. В конце XIX века можно было купить не только стереокамеру, но и стереоскоп вместе с комплектом стереофотографий. Фото: Русский музей фотографии

Также на выставке зрители увидят работы инженера и фотолюбителя Василия Зевеке, который посетил Страну Восходящего солнца в 1917 году по дороге в Америку. Дополняют экспозицию журналы «Фото-Япония» 1970-1980-х годов и снимки современного автора, члена Союза фотохудожников России Бориса Силенко , которые он сделал во время своего путешествия в 2010 году. Фото: Русский музей фотографии

На открытии выставки прозвучат старинные и современные японские песни в исполнении студентов Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова.