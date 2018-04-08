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На чердаке галереи в США нашли картину классика фламандской живописи
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На чердаке галереи в США нашли картину классика фламандской живописи 

Газета.Ru 2 часа назад
Директор галереи Hoyt Sherman Place Роберт Уоррен из Де‐Мойна (штат Айова) рассказал о том, как он совершенно случайно нашел на чердаке здания работу великого фламандского художника 16 века, сообщает телеканал «360».
"Я сначала даже не подумал, что эта работа представляет хоть какую-то ценность, потому что кто бы оставил такое богатство на чердаке?", — сказал Роберт Уоррен.
На задней стороне картины Уоррен увидел стикер, который обычно прикрепляют к выставляемым на аукционе экспонатам.
Окунувшись в историю искусства и проведя беседы со специалистами, американец узнал, что перед ним было произведение датского мастера Отто ван Веена, которое специалисты оценили в четыре миллиона долларов.
Сюжет полотна изображает Аполлона и Венеру вместе с Купидоном. Произведение было создано в промежутке между 1595 и 1600 годами. Изначально эксперты ошибочно назвали его автором итальянского художника эпохи Ренессанса Федерико Бароччи.
Выяснилось, что когда-то давно картина висела в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. В-Де-Мойн она попала в самом начале 20 века. Семья, владевшая шедевром, пожертвовала его женскому клубу-Де-Мойна, именно в этом здании позже и была открыта галерея.
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